"Compadre, no tengo miedo de nada": Francisco Saavedra respondió a usuario que lo criticó por no referirse a las manifestaciones

El conductor de televisión Francisco Saavedra se refirió a las múltiples manifestaciones que se están desarrollando a lo largo del país, para exigir diversas demandas.

Fue en este contexto que el conductor de “Contra viento y marea” se refirió a la polémica frase mencionada por el Presidente Sebastián Piñera, quien expresó que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, dichos que causaron bastante polémica en las redes sociales.

Sobre esto, Saavedra afirmó que “yo no estoy en Guerra, solo me canse de que durante 30 años nadie arregle lo importante“. La frase la acompañó con una fotografía tomada en uno de sus viajes realizados por el programa “Lugares que hablan”.

Pero su publicación recibió algunas críticas por algunos usuarios de redes sociales, las cuales no dudó en contestar.

En particular hubo una que produjo la inmediata reacción de Francisco Saavedra, por parte de un usuario quien le expresó: “Desilusión Pancho x k ya k sales en la tele y sabes los videos k esta borrando la TV no lo dices en cámara tu también tienes redes sociales y eres conocido o tienes miedo de quedar sin trabajo si hablas”, declaró.

Ante el comentario, Saavedra expresó lo siguiente: “Compadre no tengo miedo de nada solo que no soy irresponsable estando fuera de Chile y no quiero caer en fake news . Pero si miras no me he quedado callado . Suspendi vacaciones y me voy a chile a tocar la olla“, dijo.

Revisa la publicación acá: