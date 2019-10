Pastor Soto a Presidente Piñera: "La orden que Dios le da es humillarse y pedir perdón a él"

El pastor Soto volvió a estar en el centro de la noticia tras dirigirle un mensaje al Presidente Sebastián Piñera, luego de que el Mandatario anunciara medidas para enfrentar la crisis en el país.

Por medio de su cuenta de Twitter, el pastor Soto emitió un mensaje del libro de 2 de crónicas, referente al capítulo 7, versículo 14: “Dice así en el nombre del Poderoso de Jesús, ‘si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra"”, expresó.

Luego de leer este versículo, el Pastor Soto le manifestó al Jefe de Estado que “hoy día señor Presidente la Tierra es chilena en crisis. La orden que Dios le da es humillarse y pedir perdón a él, a través de nuestro señor Jesucristo. No pedirle perdón a la ciudadanía, no pedirle perdón a los compatriotas. Usted sabe muy bien que ha dado la vuelta la espalda a Dios, ayudando a legislar en contra de lo que Dios no aprueba“, siguió expresando.

Finalmente declaró al Presidente que “usted no está en condiciones en estos momentos de decir ‘Dios bendiga a Chile’ porque su gobierno lamentablemente está bajo el juicio de Dios”, concluyó.

