Rocío Marengo se emociona hasta las lágrimas tras referirse a crisis en Chile y afirma que se irá del país

La tensa situación que vive Chile, tras las intensas manifestaciones que se han llevado a cabo en distintas ciudades del país, mantiene a varios medios de comunicación internacionales atentos y expectantes, quienes han decidido abordar esta problemática.

Uno de estos medios fue el programa “Intrusos” de Argentina, quien se comunicó con la animadora Rocío Marengo para conocer sobre esta crisis social y política.

La panlista de “Viva la pipol” no pudo contener las lágrimas al escuchar a los integrantes del programa argentino y manifestó que “estoy emocionada. Me emocioné al escucharlos… Hace cuatro días que fue el toque de queda y al estar sola fue difícil. No quería asustar a mi familia, pero a la vez están todos enterados de lo que está pasando acá“, partió comentando.

A esto añadió que para ella “ha sido muy duro” lo que está sucediendo en Chile, tras los incidentes que se han llevado a cabo durante varios días, incluyendo la quema del transporte público así como también de diversos supermercados.

Luego, la argentina manifestó que “todavía no se sabe nada. Ayer habló el presidente (Sebastián Piñera​) y parecía que iba a estar todo más tranquilo. Pero hoy siguen las manifestaciones. Fue muy duro todo lo que se vivió acá”, manifestó visiblemente afectada.

A esto agregó que “por el miedo no quería salir. Estaba en mi casa sola y me fui a la de una amiga, me sentía más protegida. Pero ni dormí. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién va a frenar todo esto?“, dijo.

Finalmente contó que está esperando un vuelo en dirección a Buenos Aires, y aseguró que evaluará si vuelve a Chile.

“Vivir estos días acá es difícil. Yo escuché ruidos de balas, la sirena de bomberos, helicópteros… Uno quiere estar con la familia. Voy a aprovechar a estar en la Argentina y día a día iré viendo si regreso”, concluyó.

