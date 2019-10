"Tú vives en Vitacura, ¿con qué cara vas a reclamar?": Millaray viera fue duramente criticada por marchar y así respondió

La conductora de televisión Millaray Viera se unió a las manifestaciones realizadas a lo largo de la capital, exigiendo diversas demandas, las que incluyen el costo de la salud y del transporte público, entre otras.

Tras esto, la conductora de “Sabingo” compartió una postal marchando por las calles de Santiago, acompañada del siguiente mensaje: “❤Estamos Unidos❤ Somos mayoría y venimos en son de paz. Te quiero @danijohnsong Pasamos de la alegría a la pena, de la pena a la alegría, pero el espíritu está intacto. #NuevoPactoSocialAhora”, fueron sus palabras.

No obstante, la animadora recibió algunas críticas de ciertas personas quienes cuestionaban su presencia en la marcha.

“Uuuuyyy pero si somos vecinas! tu vives acá en Vitacura cerca de la nueva Costanera con que cara vas a reclamar!!!! Te pasaste para cara de palo!!!!!“, le dijo un usuario en Instagram.

Pero la animadora no se quedó callada y su respuesta fue sumamente aplaudida por sus seguidores: “No vivo ahi, pero bastante cerca y soy una completa privilegiada… debe ser difícil para Ud. entender lo que es hacer algo que no sea en beneficio de uno mismo… de otra manera no entiendo su crítica gratuita“, comenzó expresando.

A esto añadió que “por lo demás crecí al 3 y al 4, con una madre viuda con 4 hijos y hoy que mis hijas tienen una realidad más simple que la mía, quisiera que los demás niños tuvieran las mismas oportunidades… Ud. no?”, dijo, recibiendo más de mil “likes”.

Revisa acá la publicación: