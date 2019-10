El apoyo de Luis Jara a Karol Lucero tras las "funa" en su contra: "Me sentí tan atacado como tú. Sé cómo te sientes"

Durante la jornada de ayer el panelista de “Mucho Gusto” Karol Lucero compartió unas sentidas palabras mediante su cuenta de Instagram, donde se refirió a la situación actual que vive el país, y también a la ‘funa’ que se ha realizado por varios días en su contra.

Sobre los comentarios negativos que ha recibido, el animador expresó que “en lo personal me ocurre algo que aun no logro entender, en que momento me transformé en una bandera negativa de lucha, carteles en mi contra en las marchas, rayados deseándome la muerte, a quien le hice tanto daño para comenzar algo así? Habiendo tanto delincuente, pederasta, criminal, narco, acosadores, evasores de impuestos, estafadores que se han ido del país”, fueron parte de sus palabras.

Ante su publicación, el conductor del matinal de Mega, Luis Jara, no dudó en apoyarlo y le manifestó las siguientes palabras: “Alguna vez hablamos de esto cuando me sentí tan atacado como tu. Se como te sientes. Quizás tambien debi desahogarme, o quizás no. Lo que me importa es qué me gusta leerte. Me gusta que vivas este aprendizaje aunque sea duro. La. Vida es así, se manifiesta de forma insospechada, pero creeme, esto sólo te sigue haciendo crecer”.

A esto añadió que “no tengo ningún pudor en decirte públicamente lo mucho que te admiro y lo mucho que te quiero. Tus padres están orgullosos de ti. Y para mi que me considero tú amigo, sigues siendo mi querido joven Dance”, fueron sus palabras.

Revisa la publicación acá: