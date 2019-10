El estremecedor dibujo realizado por el hijo de Rigeo que compartió en sus redes sociales

View this post on Instagram

mi hijo de 9 años me dibuja esto… chile solo Dios está contigo "'un llamado a La Paz"" sale dios tomando del brazo a un soldado el dibuja yo comparto ahora quien se hace cargo de nuestros niños? quien asume esto??? por que como padres que hacemos apagamos la tele sacamos las redes el internet sacamos todo??? y los mantenemos en la ignorancia así como muchos se criaron? prefiero que mi hijo piense que Dios es justo y que el es amor a decirle que nada está pasando afuera.. por que afuera. lo espera en pocos años más cuando tenga que salir a tomar metro a estudiar y a trabajar por su futuro..