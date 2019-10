El fuerte encontrón entre Julio César Rodríguez y alcalde de La Florida: "¡No me saques los choros del canasto!"

En una nueva emisión del matinal de Chilevisión, se vivió un fuerte ‘cara a cara’ entre el animador del espacio Julio César Rodríguez y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Todo comenzó cuando los panelistas comenzaron a debatir sobre la grave crisis que afecta a Chile, tras el descontento social que existe sobre varias medidas implementadas.

Fue en este contexto, que el alcalde Carter manifestó que “(eso se soluciona) discutiendo con la generosidad de todos. Sin acusarnos. Yo no te demonizo por ser de izquierda. Confío en que tú también quieres un mejor país. Y no me demonices a mí por no estar de acuerdo contigo”, expresó.

Palabras que no cayeron bien en el animador, quien expresó que “esto no se trata de la izquierda o la derecha. La gente está en la calle tremendamente disgustada con los políticos de ambos sectores“, declaró.

La autoridad comunal manifestó que “a diferencia tuya, yo tengo que estar en la calle con problemas concretos. Tengo que encontrar soluciones”, respuesta que desató el enojo de Rodríguez.

“Cada uno hace su pega ¡No me saques los choros del canasto! Tú estás en la calle porque es tu pega, yo estoy aquí en el canal porque es mi pega”, declaró ofuscado.

Tras esto, el edil de La Florida manifestó que “a diferencia tuya, yo tengo que encontrar soluciones en la vida diaria”, a lo que Julio César declaró que “tú tomaste tu opción y yo tomé la mía. No tienes por qué decir eso”.

Finalmente la autoridad comunal le dijo al animador lo siguiente: “¡Julio César no es necesario! No marquemos rating por una discusión“, concluyó.