VIDEO | Max Collao fue encarado por una persona que lo acusó de armar un "montaje" y así se defendió

El periodista de “Muy buenos días” Max Collao fue confrontado por un sujeto en la calle, quien lo acusó de armar un ‘montaje’ sobre un saqueo ocurrido en un supermercado de la comuna de Maipú.

Esto, luego de que el periodista mostrara en un despacho en vivo para el matinal, lo que sucedía en el supermercado Líder Express, donde aparentemente habían personas en el lugar robando alimentos y otros artículos.

Tras esto, una persona lo encaró y publicó el mediante redes sociales, particularmente a través de Facebook, donde lo acusó de “mentirle a las personas“.

Posterior a este hecho, el periodista se sinceró por redes sociales y manifestó que “quería contarles que he sido puteadooo, funado, escupido, criticado en mala y corrido de varios lugares tras la compleja situación que vive el país por culpa de políticos ineptos que no conocen las reales necesidades de su pueblo. Estoy triste, siento que esas personas, a quienes les entiendo su enojo y rabia, no se dan el tiempo de escucharme”, fue parte de lo que dijo.

Sumado a esto, Max compartió un registro en su cuenta de Instagram, donde mostró el video del saqueo en el supermercado y pudo comprobar que fue verdad lo que se exhibía en la televisión.

“Gracias a Dios mi compañero de trabajo tenía un registro de celular. Aquí está la prueba de que en el momento de informar sí había saqueo. Es más, está Carabineros de civil sacando a la gente de adentro del supermercado para luego llevársela detenida. Esta persona que me grabó lo hizo ya terminado el despacho y cuando ya todos se habían ido, pues por eso no encontró nada y dijo que todo era un montaje, cosa que jamás fue así“, declaró el periodista de TVN.

Revisa las publicaciones a continuación:

Haz clic acá para ver el video publicado por el usuario que encaró a Max Collao.