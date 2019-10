La aplaudida respuesta de Camila Recabarren a seguidora que le dijo que se fuera del país

La modelo Camila Recabarren y su polola Dana Hermosilla se sumaron a las manifestaciones sociales acontecidas durante esta semana en Chile exigiendo cambios estructurales al poder político encabezado por el Gobierno.

La ex Miss Chile ha estado activamente subiendo información a su cuenta de Instagram y en uno de sus últimos post destacó la masiva marcha que se vivió ayer viernes 25 de octubre con una fotografía desde el aire en Plaza Italia.

“El pueblo unido jamás será vencido !!! 💪🇨🇱💙❤️ no me cansaré de luchar por los que más lo necesitan, mierda ✊ 🤨 no me cansaré ! .- Dignidad”, escribió.

Sin embargo, una usuaria de la red social le respondió un cruel comentario el que fue respondido por la influencer. “Ándate con tu polola”, le dijeron.

La reacción de dicha seguidora fue increpada por los fans de Camila e incluso ella misma habló: “Si con ella estamos juntas en la lucha 😍”.

Su respuesta obtuvo más de 250 “me gustas” en poco tiempo, siendo felicitada por sus seguidores.