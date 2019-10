"Cállate ridícula": Pancho Saavedra se lanza contra usuaria que lo criticó en redes sociales

El conductor de televisión Francisco Saavedra se ofuscó con una usuaria de redes sociales por un particular comentario realizado, en el marco de las intensas manifestaciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo Chile.

La usuaria de Instagram criticó al animador por la cobertura que la ha dado a las manifestaciones en el país, expresándole que “tu eres un títere como todos los de la tv. Ya nadie te compra!!!“, comentario que Saavedra no dejó pasar.

El conductor de “Contra viento y marea” de Canal 13 no dudó en responderle a la usuaria y le manifestó lo siguiente: “Callate ridicula, anda a tratar mal a tu abuela, yo no he dejado de tocar la olla, así que para la tontera“, fueron sus categóricas palabras.

Revisa la publicación acá: