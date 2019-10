Carla Zunino encaró a Camila Flores en "Muy Buenos Días" por controversia en Congreso

La contingencia nacional no dejó indiferente a nadie y el pasado viernes se vivió un hito, luego de que más de 1,2 millones de personas se congregaran para expresar su malestar por diversas causas sociales.

Un hecho que no pasó desapercibido fue cuando Pamela Jiles, junto a otras diputadas, encararon a el ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, con carteles donde se enseñaban cifras de personas detenidas y otro con las violaciones a los derechos humanos durante el Estado de Emergencia.

Esto provocó que Camila Flores, Erika Olivera y Marcela Sabat se pararan de sus sillas y fueran a detenerla, siendo Flores una de las más agresivas tras romper el cartel con sus manos, lo que le valió para múltiples críticas en Twitter.

Bajo este contexto en “Muy Buenos Días” de TVN la periodista Carla Zunino la interpeló a la parlamentaria: “Una de las cosas que hicieron darme cuenta que no iba a resultar el diálogo fue cuando ocurrió la polémica en el Congreso, donde usted quitó unos papeles y los rompió. Entiendo que esos papeles tenían caras y cifras de personas que fallecieron durante estas protestas… ¿Eso ayuda?“.

No obstante, la diputada de RN no se quedó callada y le respondió: “Digamos la verdad: eso de los fake news que se viralizaron más de 1.700.000. Esos papeles no tenían caras de personas fallecidas. Solo eran números. ¿Qué le parece esa falta de respeto a un ministro de Estado?”.

Recordemos que los carteles que rompió Flores hacían alusión a los 210 niños, niñas y adolescentes detenidos durante las manifestaciones.

Finalmente Ignacio Gutiérrez fue quien le preguntó si estaba arrepentida de lo que había hecho, a lo que Flores precisó: “Fue un espectáculo absolutamente reprochable“.