El crudo mensaje que envió Luis Gnecco a Cecilia Morel, Karla Rubilar, Isabel Plá y Carolina Schmidt

View this post on Instagram

Un mensajito a estas cuatro mujeres chilenas: A la Sra. Morel: espero que haya meditado profundamente en estos días en su evaluación de alienígenas que hizo sobre los chilenos. Triste frase que recuerda aquella infortunada del “aluvión zoológico” de la Argentina de los años 40, fíjese usted. Siempre se ha dicho que usted es una mujer inteligente y esperamos que con influencia sobre su marido, aunque déjeme decirle que lo que se ve es que él sigue viéndonos como alienígenas más bien estúpidos. Como me indican por allí , lo que nos hace dudar de su supuesta inteligencia son los mensajes de apoyo que le mandó a Kast en el último tiempo, pero bueno quién sabe si lo encuentra mino. A la Sra Rubilar: me gustaría invitarla a ser menos ingenua en su análisis de la labor policial y a tener un poco más de respeto con los chilenos y chilenas que han sido fuertemente violentad@s por esa fuerza policial que usted tanto felicita. Un reconocimiento más austero no es menos con ellos y sí mucho más respetuoso e inteligente con el sentir masivo de aquella marcha que usted dice celebrar. A la Sra Pla: mi mensaje es breve. Renuncie, por favor. Su silencio ha sido ominoso con el dolor que han sufrido tantas mujeres vejadas por carabineros y militares., simplemente no haga ningún esfuerzo en volver a hablar. La vergüenza la acompañará para siempre. Finalmente a la Sra Schmidt: le pediría que tuviera la humildad de que el pasaje de vuelta de su viaje a Washington preparando la cumbre ambiental, fuera en clase turista y no nos costara a todos los chilenos los 7 millones que pagamos por su lujoso viaje de ida. Puesto que su presidente ha comenzado a hablar de gestos, haga usted uno y vuelva tranquilamente como la gran mayoría de los chilenos lo hacemos. También le expreso que sería conveniente renunciar a dicha cumbre puesto que somos ícono de violaciones ambientales a manos de empresarios indolentes que como por arte de magia recién ahora se dan cuenta que en su enriquecimiento han dejado una estela de descontento y han predado y poluído nuestro país con la venia de sus cómplices en el congreso. Su presidente, Sra. Schmidt, no merece este premio. De verdad no está a la altura.