Madre de novia de "Contra Viento y Marea" lanzó insensible comentario y fue criticada en redes sociales

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Contra Viento y Marea“, el programa de Canal 13 que relata la historia de jóvenes enamorados que buscan llegar al matrimonio, pero problemas familiares y de salud les impiden esta meta.

Bajo este contexto se narró la historia de Víctor y Margarita, quienes tienen el anhelo de casarse, pero el agresivo cáncer del cual sufre el joven ha hecho de esta tarea algo complejo.

Margarita le narró a Saavedra que una de las situaciones que le molestaban era que su madre no le contestara el teléfono a Víctor, ni tampoco los visitaba.

En esta línea, con cámara oculta, grabaron una conversación de Margarita con su madre, donde le develó que tenía planes de casarse con Víctor, a lo que su madre soltó duras frases.

“Yo ya no creo en los hombres, con todo lo que he pasado y vivido (…) ¿Para qué te vas a casar?, ¿con qué motivo? Uno se casa por la parte económica, siempre te lo he dicho, te vas a casar y después el Víctor se va a morir“, argumentó la madre de Margarita.

No obstante sus palabras no terminaron ahí: “Una pareja se junta para luchar, para obtener cosas en común, para luchar juntos… para tener planes el día de mañana ¿y tú qué planes tienes?, tú sabes cómo soy yo, yo hablo las cosas como tienen que ser”.

Tras esto, Margarina se volvió a reunir con su madre y le contó que se casaría al día siguiente. Su madre reaccionó molesta e incluso emplazó a Víctor, que se encontraba postrado.

Pancho Saavedra no soportó esta situación y le dijo que se “sacara la coraza“, explicándole que su hija necesitaba a su madre.

Esto habría hecho clic en su mente y la madre de Margarita le pidió perdón, asegurando que se equivocó.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejaron las desafortunadas frases de la madre de la novia:

Con una mamá así prefiero no tener mamá! Yo q la novia no la pescó más!! El amor y el apoyo de una madre no se mendiga ni se súplica!! Filo q la vieja se vaya a la cresta! Y a seguir adelante. #ContraVientoyMarea — Paz (@guiselpaz) October 28, 2019

Que terrible la mamá de la niña!!!!!! Que señora mas cruel!!!! 😔 #ContraVientoYMarea — Fernanda Alarcón (@fernandavillg) October 28, 2019

La mamá de la novia es más insensible que el gob chileno y la clase política #contravientoymarea — Jaime Balladares (@JaimeBalladares) October 28, 2019