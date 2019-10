Tonka Tomicic frenó en seco a senador Insulza tras discutir su sueldo en "Bienvenidos"

Si bien los ánimos sociales están más calmados, los matinales de televisión nuevamente cambiaron su pauta para continuar con el tratamiento de las manifestaciones sociales.

Bajo este contexto el matutino de Canal 13, “Bienvenidos“, contó con la presencia de senadores como Andrés Allamand y José Miguel Insulza, el cientista político Gonzalo Müller y la empresaria transportista Elsa Zanzi y Jairo Valdés, profesor y dirigente social.

En el panel debatieron diversos temas con bastante normalidad y respecto. No obstante, el senador Insulza lanzó un comentario que le hizo bastante ruido a la animadora Tonka Tomicic, quien sin dudarlo lo enfrentó.

Se hablaba de los sueldos de los parlamentarios cuando Tomicic aseguró que debería darle vergüenza la millonaria dieta parlamentaria que estos reciben.

Insulza no se tomó esto de buena forma y respondió: “¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted Tonka ¿y a usted no le da vergüenza? Con todo respeto“.

Tras esto, el silencio en el estudio fue más que incómodo. Tomicic, algo descolocada, respondió que “no”, para luego detallar que no debía darles vergüenza el sueldo que ganaban, sino por lo que dejaron de hacer como legisladores.

Luego agregó: “Y quiero decirle que también me siento bien orgullosa porque creo que, de alguna manera, comparto…no sé si la palabra es compartir pero tengo bastante conciencia social. Tampoco me interesa darle un listado de lo que yo hago socialmente, se lo puedo dar en privado…”.

Tras esto Insulza sostuvo que él tampoco tenía que darle cuentas de su vida, pero la animadora lo interrumpió asegurando que en comerciales le daría un listado de las causas sociales que apoya económicamente, porque no le interesaba “contárselo a todo Chile (…) Pero me siento muy tranquila“, cerró.

El momento quedó registrado por la cuenta de Twitter “Televisivamente”, donde se generaron divididas reacciones.

Ninguno de los machos recios salio en defensa de tonka , cuando la estaba atacando el viejo rancio de insulza,todos tiraron el poto a las moras los ctm!!🖕#Bienvenidos13 — Hernán (@Hernn45051697) October 28, 2019

En esto defiendo a Tonka, #Bienvenidos13 me encanto ver la cara de Insulza, no reconoce q es uno de los culpables de lo q esta pasando hoy, eso fue impagable, 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ — Luisa Plaza (@LuisaPlazaC) October 28, 2019

#Bienvenidos13 ke cagones los compañeros de #tonka al no interpelar al cara de raja de #Insulza, los años ke hablan los senadores se beneficio el pais donde viven ellos, no el pais donde vivimos todos.

“ el buen lejos” lo dije hace años a un extranjero en uber, buena analogía!!! — Osvaldo Salas Araya (@LorroTheKid) October 28, 2019