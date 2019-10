Mujer que fue criticada por limpiar rayado con una escoba se cansó de las burlas e hizo sus descargos

Hace algunos días se viralizó un registro donde aparecía una mujer ayudando con la limpieza de la ciudad, tras los múltiples destrozos generados a raíz de las manifestaciones llevadas a cabo en distintos puntos de Chile.

No obstante, la mujer recibió amplias críticas e incluso burlas, de parte de diversos usuarios de redes sociales, puesto que aparecía limpiando los rayados de una pared con una escoba, sin obtener buenos resultados.

Se trata de Anita Kahn de 31 años, quien realizó sus descargos por medio de redes sociales, tras ser víctima de diversos comentarios negativos.

Kahn declaró que “apoyo completamente las demandas que se están exigiendo. Soy chilena, mujer, trabajadora, emprendedora, y madre soltera de una hija de la cual estoy completamente orgullosa. La lucha de los chilenos, es mi lucha también”, dijo.

A esto agregó que “me han tachado de muchas cosas estos días, pero no las voy a mencionar acá. No voy a esparcir ni divulgar opiniones negativas que solo fomentan odio y aún más separación entre nosotros. Lo que está sucediendo en Chile me emociona y llega directamente”, siguió comentando.

Tras revelar que sufre de esclerosis múltiple, manifestó que esta “también es la lucha de los chilenos que buscan un mejor sistema de salud“.

“Yo, como los otros 2.500 chilenos, padezco de un trastorno del sistema inmunológico que ataca el sistema nervioso central por mecanismos inflamatorios y degenerativos (…) Es una enfermedad de altísimo costo y aun estando en cierto grado en la cobertura GES, no les explico el estrés que es tener que destinar esa plata, sí o sí, todos los meses para comprar remedios“, añadió la mujer.

Finalmente expresó que “yo marcho y limpio; porque independiente de mi apañe y mi postura frente a lo que está ocurriendo en Chile, creo que el país es de todos y es así como vamos a generar un cambio positivo”, fueron sus palabras.

Revisa la publicación acá: