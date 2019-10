"No me hable como si fuera idiota": Dirigenta de recicladores protagonizó tenso momento con diputado Schalper

En una nueva emisión del programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión, estuvieron de invitados el diputado Diego Schalper, el exintendente Claudio Orrego, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y la vicepresidenta del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, Soledad Mella.

Fue precisamente esta última quien tuvo un tenso momento con el diputado Schalper, a quien criticó fuertemente por no empatizar con el movimiento y las manifestaciones que se han llevado a cabo a lo largo del país.

Mella expresó primero que “todos estos personajes políticos no están escuchando nada, no están entendiendo lo que está pasando en la calle“.

Posteriormente se dirigió a Schalper y manifestó que “lo acabo de escuchar a él, y de verdad no están entendiendo absolutamente nada”, palabras que el diputado interrumpió para expresar su opinión.

Tras esto, la vicepresidenta del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile expresó: “Por favor, ¡no me hable así como que soy idiota, porque no lo soy!“, manifestó, agregando que “déjeme hablar. Lo que yo veo es una sola cosa: tenemos una clase política que está completamente desprestigiada y que hoy día nadie les cree. La segunda cosa es que afuera se está pidiendo la renuncia de Piñera, no que haya un cambio de gabinete, porque esto fue un maquillaje más. La gente estaba sumamente decepcionada, fue un circo“, expresó.

Finalmente Mella expresó: “Dicen ‘queremos dialogar’, ¿qué quieren dialogar si no quieren escuchar? Afuera están pidiendo el cambio constitucional, ¿quién quiere entender eso? Que hoy sea Karla Rubilar la vocera de gobierno, por favor (…) Hoy estamos normalizando todo. ¿Cómo se normaliza la vida de una familia que perdió a un ser querido? Yo he escuchado durante todas estas semanas a todos hablando aquí. Si sabían que venía por qué esperaron todo esto”, declaró la mujer.

