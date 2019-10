El potente mensaje que envió Fritanga desde marcha en Plaza Italia: "Queremos luchar por un Chile más justo"

View this post on Instagram

Yayayaya cabros por una educación de calidad, por una salud digna, no más AFP. Quiero un Chile donde podamos sentirnos personas, donde podamos compartir con nuestras familias y no pasar el día entero trabajando sin poder disfrutar con nuestros hijos. Basta ya! No incentivo la violencia, pero si alzo la voz por Mi Pueblo, por mi gente y por Yo! Chile despertó!! #chiledespertó #reptilianomaximo #fritanga #chorogalaxia