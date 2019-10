Pamela Leiva se refiere al estallido social en Chile: "Estamos para la cag... así nos tienen"

View this post on Instagram

Esta foto se la mande a unos amigos Chilenos que viven en el extranjero cuando me preguntan: “cómo está la cosa en Chile??” y yo les mando esta foto, así estamos pa la caga! Así nos tienen. Pero no hay que bajar los brazos. Sin violencia, pero gritando que queremos un Chile más Justo para todos. Hagamos que todos estos días de angustia, tristeza, insomnio valgan la pena♥️😊🇨🇱👊🏼 Sin Violencia, con mucho Amor! Chile Despertó