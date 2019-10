Rafael Cavada sobre su rol en las protestas: "Estoy con ellos mojándome y recibiendo lacrimógenas"

El periodista Rafael Cavada se ha ausentado de su labor como panelista del matinal “Contigo en la Mañana” de CHV, esto, por estar cubriendo las marchas que se han desarrollado en la capital.

Un dato no menor es que el comunicador, a diferencia de sus colegas, se ha encontrado en el centro de las protestas, moviéndose entre los carros lanza agua y gases lacrimógenos que despliega Carabineros.

“La verdad es que a mí no me gusta estar a una cuadra de donde pasa todo. A mí me gusta estar ahí, con la gente en primera línea. Como me ven que estoy con ellos, mojándome y recibiendo las bombas lacrimógenas, me respetan“, sostuvo Cavada en conversación con Diario La Cuarta.

Bajo esta línea explicó que no hay nada mejor que estar donde pasan los hechos “para saber y poder informar de la mejor manera posible“. Otro detalle que agregó es el nulo rechazo que ha sentido por parte de los manifestantes, contrario a lo que otros profesionales del rubro han experimentado.

Cavada eso sí, explicó que al principio iba solo con su teléfono, debido al accionar que han tenido los manifestantes con personas de la prensa.

“Voy con antiparras para el tema de los perdigones. Llevé un día una botella de agua con bicarbonato, pero apenas entró el carro lanza agua, salió volando a cualquier parte. Lo bueno es que siempre hay alguien buena onda de los voluntarios de la Cruz Roja o de la Escuela de Medicina, que están dispuestos a ayudarte”, explicó el periodista.

Finalmente reflexionó sobre la situación que enfrenta Chile, donde aseguró ver obstáculos para llegar a una ansiada solución: “Es muy complicado que a la gente que le has dicho que ‘no’ durante 30 años, tan reiteradamente y que está pidiendo cosas tan normales, confíe. Que no te extrañe que después sea difícil que te pesquen“, cerró.