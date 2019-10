Reconocido actor de Hollywood se refirió a las manifestaciones en Chile con potente mensaje

El actor estadounidense John Cusack se refirió a la actual crisis social y política que atraviesa Chile, tras las múltiples manifestaciones que se han desarrollado a lo largo de todo el país.

El reconocido actor y protagonista de la película “Alta Fidelidad” compartió mediante su cuenta de Twitter un potente mensaje.

“Chicago Boys – Milton Friedman – neoliberalismo”, comenzó escribiendo el actor, aludiendo a las palabras del filósofo Srećko Horvat.

A esto añadió que “‘No son 30 pesos, son 30 años’. Probablemente es el mejor slogan en estos días en #Chile, para luchar contra el legado distópico de los Chicago Boys“, declaró Cusack.

El actor acompañó sus palabras con una fotografía tomada en una marcha realizada en Plaza Baquedano, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

Chicago boys – Milton Friedman – neoliberalism

HorvatSrecko: "It's not 30 pesos, it's 30 years" – probably the best slogan these days in #Chile fighting against the dystopian legacy of the Chicago Boys pic.twitter.com/uYsXhBsGy8”

— John Cusack (@johncusack) October 27, 2019