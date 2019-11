Banda "My Chemical Romance" anuncia su regreso a los escenarios

Han pasado seis años desde que My Chemical Romance dejó los escenarios y ahora, en pleno 2019, anuncian un concierto de rencuentro.

La banda liderada por Gerard Way confirmó a través de sus redes sociales que tocarán por primera vez en seis años el próximo 20 de diciembre en el Shrien Expo Hall en Los Ángeles, California.

“My Chemical Romance Return”, expresa la imagen que detalla que los boletos saldrán a la venta el viernes 1 de noviembre con un precio mínimo de 149 dólares.

Además, publicaron historias en Instagram que muestran logotipos con palabras como “Claridad”, “Sacrificio”, “Coraje” y “Devoción”.

El último álbum de estudio que la banda lanzó fue “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” en noviembre del 2016; mientras que “The Black Parade”, uno de su disco más aclamados, cumplió 13 años de su estreno el pasado 23 de octubre.

Como era de esperarse, sus seguidores se emocionaron en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde se posicionó como el primer trending topic mundial.