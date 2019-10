¡En vivo y en directo! Mónica Rincón reaccionó tajante por comentario de Twitter

En medio de la extensa cobertura noticiosa que han realizado los canales de televisión, hubo un momento de tensión que se vivió en Chilevisión el lunes pasado en medio de los hechos de violencia registrados en el centro de Santiago.

La situación ocurrió cuando la periodista Monica Rincón comentaba los acontecimientos que se vivían en Metro Baquedano donde se veía fuego y destrozos, además de los hechos de violencia que culminaron con el gigantesco incendio de los locales comerciales de la esquina de Santa Rosa con Alameda.

“Esta gente no representa para nada lo que ha sido la gran movilización. No son probablemente representativos ni creo que sea gente que, valga la redundancia, representen a quienes estén llamando para manifestaciones pacíficas”, lanzó la comunicadora.

Su compañero Humberto Sichel apoyó su diagnóstico y luego de ello la periodista dijo en tono enojado que rechazaba la violencia, pues estaba siendo acusada de justificarla a través de Twitter por lo que interpeló directamente a un seguidor.

“Si me permiten, voy a repetir nuevamente lo que dije y respondiendo a gente que nos habla a través de redes sociales, como Víctor Orrego. Nadie de los que están aquí sentados, ni yo en lo particular, he justificado la violencia. La violencia es injustificable, cada una de sus sílabas, por si no queda claro”, señaló la periodista según rescata el sitio TeCache.

“Lo que estoy tratando de dar como contexto es qué pasa en ese punto, a qué aluden los carteles y rayados de quienes llegan hasta el metro Baquedano. Es una explicación de qué quieren decir los rayados. Y evidentemente esa o cualquier razón que lleve a la violencia es injustificado por si no ha quedado claro”, indicó.

Más tarde Rincón utilizó su cuenta de Twitter, donde escribió: “La violencia no es aceptable, la violencia solo es ganancia para unos pocos y no para los millones que creen en la manifestación pacífica. Quemar el metro o un local comercial no tiene nada de épico y resta adhesión a un movimiento con legítimas demandas”.