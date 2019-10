Javiera Acevedo fue duramente criticada tras publicar postal con su nuevo "look"

La actriz y animadora de televisión Javiera Acevedo sorprendió a sus seguidores de redes sociales hace algunas semanas, luego de publicar una imagen donde se aprecia su nuevo “look”.

En la imagen se puede ver a Acevedo con su cabello completamente platinado, lo que generó múltiples reacciones en sus más de 586 mil seguidores.

La actriz recibió duras críticas de parte de los usuarios de Instagram, las cuales apuntaban al color de su cabello, y también al hecho de que ella se consideraba “guachaca” y que realmente no lo era, según expresaron sus seguidores.

Sumado a esto, los usuarios criticaron a la animadora debido a su poco pronunciamiento respecto a las movilizaciones que se han realizado a lo largo de todo Chile.

“Deberias cambiar tu segundo nombre de tu insta no tiene nada guachaca😂😂😂”, “Otsea galla yo no puedo opacar mi imagen”, “Cuekkkk se nota que no sabe qué es vivir en el Chile real”, “Guachaca al peo!”, “Te jurai guachaca y no estai ni ahí con lo que pasa con el pueblo”, “No eres wachaca hermana, vo no eris del pueblo“, fueron algunos de los negativos comentarios que recibió.

