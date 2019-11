Alejandro Goic recibió desmesurado ataque de Carabineros: "Los defendí y me agredieron"

Durante la jornada de manifestaciones de hoy el actor Alejandro Goic asistió a la marcha que se realizó en Santiago, la cual terminó con desmanes.

No obstante, a través de registros que se han viralizado en las redes, se ve al intérprete de 62 años con golpes en su rostro, denunciando que fue agredido por Carabineros.

El actor narró que un funcionario se acercó en moto hacia un grupo de manifestantes en modo de “provocación” a un grupo de manifestantes y estos comenzaron agredirlo.

En esto Goic defendió al uniformado, pero Carabineros lo terminó agrediendo a él.

“Misericordiosamente lo defendí porque ese no es el camino. Nosotros no somos ellos, somos pacíficos, no somos violentos“, relató en un video.

Luego llegaron más funcionarios de Fuerzas Especiales y comenzaron a golpear al intérprete. “Yo estaba protegiéndolo y me agredieron“, aseveró Goic.

Por último Alejandro Goic utilizó su cuenta de Twitter para informar que se encontraba bien, aunque recibió “golpes y gas pimienta” de Carabineros.

Aquí puedes ver uno de los registros: