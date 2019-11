La tragicómica experiencia de Belén Mora: se orinó sobre el escenario

Belén Mora ganó gran popularidad en Chile luego de integrar el programa de Mega “Morandé con Compañía“, espacio donde cautivó a los telespectadores con su particular humor.

Tras esto, la comediante fue invitada a participar en el programa de Chilevisión “La Divina Comida“, donde compartió con tres famosos personajes: Mauricio Medina, Dani Urrizola y Kike Acuña.

Fue en este contexto que Mora realizó una singular confesión, referente a sus primeros pasos en el teatro, que no pasó desapercibida en los presentes.

La actriz narró una compleja experiencia que vivió cuando estudiaba: “Cuarto año, primer semestre. Mi personaje era retrasada mental, me sacaban la ropa, me hacían comer caca y me hacía pipí en escena, pero de verdad“, declaró.

A esto agregó que “me aguanté las ganas y llego en pelota. Cuando empecé no podía parar y había un silencio sepulcral. El profesor dice ‘hay olor a mujer’, todo eso, con mi papá en primera fila. Qué vergüenza me va a dar ahora“, fueron las potentes declaraciones de la triunfadora del Festival del Huaso de Olmué.

Cabe mencionar que Belén Mora fue la ganadora de la jornada, siendo evaluada con la nota perfecta.