"Si quieres me callo toda la mañana": El tenso momento entre Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 estuvieron de invitados figuras tales como Heraldo Muñoz, Juan Antonio Coloma, Soledad Alvear y Andrés Allamand, quienes conversaron con los panelistas del espacio sobre el sistema de pensiones en Chile.

Fue en este contexto que se vivió un tenso momento entre dos panelistas del programa, quienes discutieron sobre la posibilidad de aumentar las pensiones en el país.

El momento fue protagonizado por los periodistas Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen. Fue el primero quien expresó que había que ser realista a la hora de referirse al aumento de las pensiones y los sueldos, ya que no había dinero para todo.

Asimismo, Ramírez comparó la realidad del país con la de una familia común, expresando que existían dos opciones: o la familia gasta lo que tiene o se endeudan.

Palabras que fueron interrumpidas por Jürgensen, quien manifestó que esa no era la realidad chilena, señalando que hay familias que no tienen la posibilidad de decidir si se endeudan o no porque simplemente no tienen otra opción.

Posteriormente, Ramírez siguió defendiendo su mirada respecto a la responsabilidad a la hora de hablar de las pensiones, a lo que Jürgensen respondió que “precisamente por eso estamos como estamos Polo, porque vivimos pensando en cómo nos van a ver afuera, que el ránking, etc…”.

Palabras que molestaron notoriamente a su compañero, quien le dijo que “pero si yo no estoy diciendo eso (…) si me rebates que sea sobre lo que yo estoy diciendo (…) Entonces no tengo derecho a argumentar, si quieres me callo el resto de la mañana“, declaró ofuscado.

Finalmente Mauricio expresó: “Pero no te enojes así po’ Polo“, a lo que Ramínez contestó que “a lo que yo voy, como la plata no alcanza para todo, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? El realismo y la responsabilidad nos permite establecer por dónde hay que actuar y cuál es el nivel al que se puede llegar”, cerró.