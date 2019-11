Actriz de "Los Venegas" no contuvo las lágrimas tras comparar la crisis actual con lo vivido en 1973

Durante la jornada de hoy la actriz Mónica Carrasco, conocida por ser protagonista en “Los Venegas“, fue invitada al matinal de “Buenos Días a Todos”, donde habló de la actual situación que vive el país.

En la instancia la intérprete no logró contener las lágrimas tras recordar lo que vivió durante 1973: “Me acordé de todo lo vivido y lo pasado en esa época, que para mí, mi familia, mis amigos, fue horrible. Estuve como casi llorando dos días. No quiero de nuevo esto, no creo que sea justo para el país pasar por esto de nuevo”, sostuvo la intérprete.

Tras esto Mónica Carrasco se preguntó “qué fue lo que aprendimos de todo eso, me di cuenta que nada. Me di cuenta que se nos estafó. Yo siento que estoy viviendo un tiempo prestado, yo debería haber sido -como estuve a punto- fusilada a los 20 años. Dios quiso que la cosa siguiera”.

Luego continuó: “Entonces es tan doloroso ver cómo de nuevo estamos ahí. Denante yo veía lo que ustedes estaban mostrando… la derecha, la izquierda (enfrentándose) y yo decía ¡no más!“.

Finalmente se refirió al ataque que sufrieron dos carabineras en Plaza Italia y se volvió a cuestionar: “¿En qué nos estamos convirtiendo como sociedad? Ese Chile unido, bonito con el que uno soñaba. Te lo juro que a mí de repente me dan ganas de agarrar la maleta y decir me voy. Yo estuve 8 años fuera de Chile, y el otro día dije ¿habrá valido la pena volver? Tenía mi vida hecha”.

Aquí puedes ver el relato completo: