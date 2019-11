Daniel Alcaíno declaró ser consumidor de marihuana y haber actuado bajo sus efectos: "Lo he hecho muchas veces"

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Sin Parche“, el programa de TVN que conduce Santiago Pavlovic.

El invitado al espacio fue el actor Daniel Alcaíno, conocido por interpretar al icónico personaje de “Yerko Puchento“.

En el programa se realizó un repaso de su vida, así como el mítico personaje que interpreta.

Bajo este contexto el actor reveló un episodio con las drogas, donde reveló que consumía marihuana.

“Es rico para leer, a mi me pone muy sensible. No me pone loco, ni veo doble, estoy más atento”, sostuvo.

No obstante, lo que más sorprendió fue que incluso la utilizaba para actuar: “Lo he hecho muchas veces (actuando), porque estoy muy presente en la gente, y derrepente te fumas tu ‘pito’ y estás sólo en el personaje”.

También agregó que nunca ha presentado a Yerko Puchento bajo los efectos de la marihuana: “Si fumo el día anterior cago. Porque aquí tengo que ir salivando muy rápido porque hablo mucho, y si estuviera ‘volado’ quedó seco a los 15 minutos”, cerró.