Pamela Díaz reflexionó sobre el toque de queda y compartió confesión que liga a su hijo

Debido a la crisis social que enfrenta el país, el matinal “Viva la Pipol” hoy entabló cómo los niños enfrentan la situación que se vive en las calles.

Bajo este contexto la conductora Pamela Díaz se confesó como madre, explicando que el toque de queda hizo que conversara más con su hijo.

“Una marcha ellos lo pueden ver y entender bien que los manifestantes están peleando por algo“, partió comentando.

Tras esto agregó que su hijo de 12 años va al colegio, pero ella en primera instancia no le comentó lo que ocurría en el país. “Él vio televisión y estaban en la casa porque había toque de queda y yo no les dije nada. Pero me pasó un día que almorzando en familia les dije si habían visto algo y me dijeron que en el colegio les dieron una charla, que le contaron”.

En esta línea Díaz reveló que quería saber qué le explicaron desde el recinto, a lo que ella narró que su hijo “me dijo que ‘sabemos que hay injusticia, que no hay salud’, tienen las cosas más claras que uno. Yo decía un niño de 12 años que yo nunca le pregunté nada, sino que esperé que él se me acercara para que me dijera qué es lo que está pasando o que es lo que siente él, o el hecho que no pudiera salir en la tarde con sus amigos. Él no tuvo ansiedad ni nada, pero conversamos mucho mas que antes“.

Finalmente sacó algo positivo de esta compleja situación, ya que durante el toque de queda “creo que sí estuve más tiempo con mi hijo, que le pasó a muchas familias, que pudieron conversar, que me pude tomar un café tranquila con mi hijo y hablar de cosas que quizás hace mucho tiempo no hablaba, eso fue lo único positivo“, sentenció.