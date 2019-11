Angelina Jolie sorprende con delicado desnudo para reconocida revista y revela inéditos detalles tras su quiebre con Brad Pitt

La actriz estadounidense Angelina Jolie realizó un delicado destape para la reconocida revista Harper’s Bazaar, en la que fue portada para su última edición.

Sumado a esto, la actriz y activista narró diversos aspectos de su vida privada y profesional, aludiendo también a su quiebre con el actor Brad Pitt.

Jolie reveló cómo se encuentra física y mentalmente: “Mi cuerpo ha pasado por muchas cosas en la última década, particularmente en los últimos cuatro años, y tengo las cicatrices visibles e invisibles para mostrar. Los invisibles son más difíciles de luchar. La vida toma muchas vueltas. A veces te lastimas, ves a los que amas con dolor y no puedes ser tan libre y abierto como tu espíritu lo desea”, dijo.

A esto agregó que “la diferencia y la diversidad son lo que más valoro, en mi familia y en los demás. No quiero vivir en un mundo donde todos sean iguales, e imagino que eso es así para todas los que lean esto. Quiero conocer gente que nunca antes había conocido y aprender cosas que no sé. El desafío hoy es abrazar nuestras diferencias. Y no dejarse engañar por los esfuerzos para dividirnos o hacernos temer a los demás. Estamos viendo una retirada de valores en todo el mundo”, expresó.

La actriz también reveló detalles desconocidos respecto a su quiebre con Pitt y reconoció que se encuentra restringida actualmente de poder mudarse afuera de Estados Unidos, por un trato que hizo con el actor, de quien se separó en 2016, y con quien tiene custodia compartida de sus hijos.

La actriz podrá mudarse fuera del país cuando todos sus hijos cumplan 18 años. Sobre esto, la activista expresó que “tengo que quedarme donde su padre elige vivir“, declaró.

