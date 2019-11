Antonella Orsini acusa a Instagram de cerrar su cuenta: "Me censuraron"

La actriz Antonella Orsini ha estado muy inserta en lo que han sido las manifestaciones que se han realizado a nivel nacional, exigiendo diversas demandas en torno a la educación, salud y transporte.

De hecho, hace algunos días Orsini se refirió al estallido social mediante sus redes sociales y aseguró que “ha sido difícil estos días decir lo que pienso. El ataque, la reacción inmediata y la ira que se recibe del que no piensa igual o parecido a veces es tremendo. No tenemos que pensar igual, no tenemos que sentir lo mismo… Lo importante es cómo reaccionamos, dialogamos, buscamos soluciones y un camino que nos una. Estoy segura de que nadie quiere más injusticia ni horror”, dijo en esa oportunidad.

Tras esto, la recordada actriz ha realizado potentes publicaciones en su cuenta de Instagram, haciendo notar las vulneraciones a los derechos humanos que se habrían cometido en medio de las protestas.

Es por esta misma razón que Antonella ha recibido profundas críticas de parte de diversos usuarios, quienes incluso la han denunciado por la plataforma para que le cierren la cuenta, según lo aseguró la propia actriz.

“Querid@s amigas y amigos de aquí. Instagram me mandó un mensaje de que cerraría mi cuenta por el contenido que he ido subiendo estas dos semanas… Me censuraron 2 fotos y 1 video“, comenzó expresando.

Por este motivo Antonella decidió crearse otra cuenta de respaldo “para que nos encontremos por ahí quienes quieran seguir compartiendo conmigo esta vida llena de matices; de luces y de sombras, de yoga, espiritualidad, arte y realidad”, expresó.

Finalmente manifestó que “si les he venido hablando de yoga, espiritualidad, equilibrio y sanación hace 4 años… Si incluso les he recomendado productos… Pienso, creo y siento que mi deber ético, espiritual y social ha sido dar a conocer, manifestar, a veces incluso denunciar lo que se intenta ocultar. Espero que esta red pueda ser de apoyo, contención, amor y protección”, cerró la actriz.