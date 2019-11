El difícil momento que vive Katyna Huberman: "Disminuimos al mínimo todos nuestros gastos"

La actriz chilena Katyna Huberman fue una de las invitadas al programa de Canal 13 “Sigamos de largo”, espacio donde reveló diversos aspectos de su vida privada.

La actriz narró acerca de la difícil situación que está viviendo a nivel familiar, debido a la crisis social y política que estalló hace varias semanas en Chile.

Tras esto, Katyna afirmó que tuvo que cancelar la obra en la cual participaba, debido a la contingencia social. Huberman aseguró que “desde el año pasado dejé de tener sueldo estable. Nosotros en la casa disminuimos al mínimo todos nuestros gastos. Ya pasamos de Isapre a Fonasa“, dijo.

No obstante, reveló que no tiene problemas con el colegio donde estudian sus hijos, puesto que no es tan caro, según aseguró: “Como tengo tres me hacen un 20% por tener 3 hijos, entonces me baja mucho la mensualidad”, afirmó.

Finalmente la actriz expresó que no puede estar mucho tiempo sin trabajar, y que manifestó que “esperemos que todo siga igual para tener algo para que funcione”, fueron parte de sus declaraciones.