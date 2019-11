La tierna fotografía de Maly Jorquiera con la que apoyó un eventual cambio en la Constitución

View this post on Instagram

Buen día tesoros vivos!!! Seguimos con fe apoyando! Por mi hijo, por mi familia, por mi país!!!! #mamaly #nomásabusos #chiledesperto #chilecambio #vamoschile #noalaviolencia #sialcambio #nuevaconstitucion ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️