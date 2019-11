Marcela Vacarezza confirmó su salida de "Buenos días a todos" y aclaró que no renunció

View this post on Instagram

Aquí las razones de por qué me alejo del matinal, quizás por un tiempo. No es una renuncia porque jamás renunciaría a un equipo tan maravilloso. Es un acuerdo de término de contrato anticipado (era hasta diciembre) donde agradezco de sobremanera el entendimiento y apoyo de mis jefes. Parto diciéndole a todos mis compañeros, de cámara y tras ella, que son lo máximo. Me hicieron sentir siempre como en mi casa, me acogieron desde el primer idea y me dieron su cariño. Los echaré mucho de menos, pero no saldrán de mi corazón 💖 A ustedes que me siguen por esta red social, que siempre me han dado sus opiniones y comentarios, muchas gracias también por su apoyo, críticas, consejos, buenas energías y cariño. Siempre se los voy a agradecer. Besos a todos 😘