Novia que emocionó en "Contra viento y marea" recibió llamado para su trasplante

Una buena noticia para tod@s quienes creemos que #DonarOrganosEsDarVida. Secia ha recibido el tan esperado llamado 'Te amo demasiado vida mía, hoy es un día especial, tengo el corazón rebosado de felicidad, Hoy recibiste el tan esperado llamado para tu trasplante, tengo fe en Dios que el guiará a los doctores para que el trasplante sea exitoso y te recuperarás rápido y bien para poder hacer una vida normal y ver crecer a nuestra inteligente y hermosa hija. Eres una mujer muy fuerte, incluso la más fuerte que conozco y esta es una prueba más en tu vida y todo estará bien. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti, no lo dudes nunca. Te amo con el alma. #FuerzaSecia ' las mejores vibras para el equipo médico. Gracias infinitas al Donante y su familia.