Pedro Engel se refirió a la compleja situación que vive Chile: "Estamos en una sociedad sin alma"

Durante la jornada de hoy el ancestrólogo Pedro Engel nuevamente se sumó al matinal “Mucho Gusto”, donde se refirió a la compleja situación que enfrenta el país.

Cabe mencionar que el astrólogo no había participado de su tradicional sección de lectura de horóscopos de los días miércoles en el matinal, debido al estallido social.

“Yo pienso que Chile tiene una gran oportunidad, porque no vamos a volver a lo de antes nunca más. Esto es un cambio de paradigma. Por eso yo me quiero inclinar con toda humildad ante los estudiantes, porque hicieron un cambio que el mundo necesitaba, no hace 30 años, hace mil o dos mil años”, partió comentando Pedro Engel.

Bajo esta línea sostuvo que hoy reina el patriarcado y este sería el gran problema de la sociedad.

“La civilización se centró en un momento en el patriarcado, en lo masculino. No quiero hablar de hombres y mujeres, hablo de un sistema patriarcal donde el éxito es más importante que la vida. El odio no nace por nada. También nace de un abandono, de un desgarro. En Chile se abrió una herida, y ahora la estamos mirando”.

A la vez señaló que le causó extrañeza que muchas personas dijeran que “esto no se veía venir”, siendo que la literatura, la poesía y el arte lo había anticipado en múltiples oportunidades.

“Yo me incluyo ‘¿qué hicimos?’. Ahora tenemos la oportunidad de hacer, todo lo que estamos viendo es Chile, es una oportunidad para que de esta operación a corazón abierto salga amor (…) Yo también fui joven y salí en la calle, pero este no es un cambio solo de Chile, es de la humanidad entera. Basta con el exitismo, con ganar un ‘luca’ más, ¡qué mezquindad! Abracémonos, ya quedó la caga, escuchémonos“, narró notablemente afectado.

Sus palabras fueron bien recibidas por el panel de “Mucho Gusto”, donde Engel finalmente realizó un llamado a dejar la violencia y conversar de manera franca, señalando que era tiempo de abrazarse para construir una mejor sociedad juntos.

“Nadie quiere violencia, pero si hay, preguntémonos ¿por qué se instaló en nuestro país? Este un momento del alma de Chile. Estamos en una sociedad sin alma, tenemos que escuchar al alma. A Chile le duele”, sentenció.