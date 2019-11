Amaro Gómez-Pablos sobre situación en Chile: "Guste o no el Presidente, el cambio se hace con la institucionalidad vigente"

View this post on Instagram

Lo de Chile es un fenómeno global… pero la inequidad en casa es peor porque fuimos más papistas que el Papa en la aplicación del modelo. No se trata de un rechazo al libre mercado, pero si de un ajuste… porque es evidente que en su estado actual no es viable. El capitalismo o la democracia no son conceptos pétreos. Evolucionan. Y cuando no, R-Evolucionan. Esa “R” es crucial y marca la diferencia. Con esa “R” se escribe también Responsabilidad (response-ability) … un sentido de responsabilidad que no han tenido el grueso de nuestros políticos y empresarios. Es de esperar que ahora si. #chiledesperto #derechoavivirenpaz