Natalia Valdebenito contra ministra de la Mujer: "Se siente que está humillando al resto de las mujeres"

La comediante Natalia Valdebenito se refirió al estallido social que se generó en Chile, tras las multitudinarias manifestaciones que se han realizado en distintas regiones del país.

En conversación con Publimetro, la comediante, quien es parte de la Red de Actrices Chilenas (Rach), habló sobre la situación que afectó a su compañera, la actriz María Paz Grandjean, quien habría sido herida por personal policial.

Valdebenito afirmó que María Paz se encuentra en recuperación y expresó que con lo sucedido “nos damos cuenta que no tiene que ver con nosotras en especial, ni con la gente que sale a la calle a manifestarse, es como que a cualquiera le podría pasar”, dijo.

Asimismo, la actriz cuestionó la labor que ha realizado la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, calificando su trabajo de “deficiente”.

Natalia expresó que “yo, al menos, la he visto sólo acompañando a madres de víctimas, pero nunca evitando que algo suceda“, dijo.

Valdebenito declaró que bajo su mirada la ministra debería haber realizado un trabajo en terreno, y que ahora “se siente tarde, porque justo lo hace para hablar de lo que pasó con las carabineras que, obviamente, también es muy malo. Se entiende que lo haga, porque es algo que no debiera pasar, pero no se entiende que lo haga tan tarde y sólo por eso”, expresó.

“¿Sabes qué se siente? Lo digo honestamente, se siente humillación. Y me da mucha pena decírtelo así, pero no puede ser que levante la voz por las carabineras y haya dejado fuera a las mujeres asesinadas, a las mujeres violadas, a las niñas abusadas, a quienes han perdido la vista, o no van a ver más completamente”, siguió comentando la actriz.

Finalmente expresó que “se siente que está humillando al resto de las mujeres. Que ella gobierna solo para algunas. No tiene nada que hacer en ese lugar como ministra, se necesita a una mujer que realmente sienta por todas, y no por algunas”, cerró.