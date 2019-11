Actriz María Paz Grandjean exige justicia tras recibir disparo de Carabineros

El 18 de octubre estalló la crisis social en Chile, y una de las personas que se vio afectada por esto fue la actriz María Paz Grandjean.

Aquella tarde la actriz se preparaba para una función de “La Pérgola de las flores” en el GAM, la cual por los desmanes que se realizaron en el país, no se realizó.

La actriz, tras retirarse del teatro, se topó con fuerzas de Carabineros y uno de los funcionarios le había disparado sin motivo.

“Ladeé la cabeza para verle la cara, y ahí sentí el impacto en mi rostro. Vi cuando me disparó, y creo que quiso dispararme a la boca o al ojo derecho, pero como alcancé a correrme no entró, sino que me quemó y alcanzó a rozarme la mejilla. Pero me agarré la mandíbula y noté que estaba deforme, y botando sangre por afuera y dentro de la boca. Quedé paralizada”, señaló la intérprete a Culto de La Tercera.

Tras el incidente, un compañero la trasladó a la Posta Central, donde fue atendida en primera instancia, para luego ser derivada al Centro de Urgencia de Ñuñoa.

“El médico dijo que lo que me habían disparado no entró. Solo me había rozado, pero ahí surgió la duda de con qué me habían disparado. Yo dije un balín porque eso me dijeron en la calle, pero algunos médicos, incluido mi hermano, que es cirujano infantil, piensan que por la expansión de la herida se trató de una bala“, sostuvo la intérprete.

Producto del impacto, la actriz de 45 años sufrió una deformación de su rostro y una fractura de la mandíbula.

Grandejan, mientras espera por los peritajes para establecer si el disparo fue una bala o un balín, se querelló en contra de Carabineros.