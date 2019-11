Emma Watson se confiesa ad portas de cumplir 30: "Estoy muy feliz de estar soltera"

La reconocida actriz, modelo y filántropa británica Emma Watson realizó una extensa entrevista al medio British Vogue, con el cual habló diversos detalles de su vida privada y profesional, ad portas de cumplir 30 años.

La actriz abordó la “ansiedad” que sufren algunas personas antes de llegar a los 30: “Si no has construido una casa, si no tienes un esposo, si no tienes un bebé y estás cumpliendo 30 años, y no estás en un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o todavía está resolviendo las cosas…Hay una increíble cantidad de ansiedad“, dijo.

La actriz que interpretó a Hermione Granger en “Harry Potter” también fue consultada por su estado civil, a lo que respondió que “Estoy feliz soltera (…) Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy feliz de estar soltera. Yo lo llamo autoemparejada”, aseguró.

Sobre sus próximos proyectos Watson expresó que será la película “Mujercitas”, en la cual interpretará a Meg March, la mayor de las hermanas de la familia.