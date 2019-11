¡Hasta las lágrimas! Mauricio Jürgensen se despidió de "Bienvenidos": Raquel no pudo contener la emoción

Durante la jornada de ayer se dio a conocer la renuncia del periodista Mauricio Jürgensen del matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

Tras esto, el periodista se despidió sumamente emocionado de sus compañeros de programa por las pantallas del matinal, explicando que “yo ayer renuncié al ‘Bienvenidos’ después de 15 meses de haber estado acá. Todo lo que ha pasado en el país, me imagino que muchos de ustedes les pasa similar, me ha hecho reflexionar, cuestionarme y finalmente decidir dónde y cómo puedo ser un mejor aporte para lo que me toca hacer a mí como periodista, como comunicador, en pos de aportar dentro de lo que a uno le tocó para que la cosa mejore”, comentó.

A esto agregó que “por eso es que esta es una decisión personal y profesional a la vez. Quiero partir despidiéndome del equipo de ‘Bienvenidos’, del equipo que está detrás de cámara…”, dijo el periodista, quien no pudo contener las lágrimas, traspasando el sentimiento a Raquel Argandoña, quien se vio sumamente emocionada.

Tras una serie de aplausos, el periodista continuó con su discurso: “Le agradezco el apoyo en realidad. También le quiero agradecer a la Tonka, a Martín, como animadores del programa por haberme echo sentir desde que llegué muy bienvenido”, expresó.

“Me quiero detener también en la Raquel, en el Polo por distintos motivos, por distintas razones logramos tener un vínculo más allá de lo laboral, que me imagino que se irá a prolongar“, sostuvo Mauricio, extendiendo su agradecimiento a “Carlos, Ángeles y a Gonzalo que le ha tocado estar en este último tiempo, a los muchos panelistas con los que me tocó compartir, algunos estables, otros ocasionales, con los que ayudamos a hacer este programa”, dijo.

“Les quería agradecer a todos los que están acá, también al director, al panel, por la lealtad, por ayudarme a hacer una buena pega dentro de lo que a mí me toca (…) Y finalmente quiero agradecerle a la gente, especialmente a los que más allá de la caricatura y del prejuicio supieron valorar mi pega como un periodista que trata de hacer su trabajo con la mayor honestidad”, fueron sus palabras.

Tras finalizar con su discurso, la conductora del espacio Tonka Tomicic se tomó el tiempo para despedirlo y dedicarle emotivas palabras: “Para mí en particular yo quiero decir esta frase… Mauricio es muy derecho, es de una línea, tiene una sola cara”.

A esto agregó que “más allá de la caricatura y más allá de las opiniones que pueden haber en las redes sociales, es una tremenda persona, ha sido un descubrimiento para todos, a mí me duele que te vayas, mucho, te tratamos de convencer hasta último minuto y no fue posible, yo creo que es una pérdida”, declaró.

La coanimadora del espacio, Raquel Argandoña, se sumó a las palabras de Tomicic y afirmó que ayer “con Tonka estuvimos hasta las 11 de la noche tratando de convencerte que tomaras otra decisión. La verdad es que Mauricio no logró, yo creo, reflejar en la pantalla lo que él realmente es. Es una persona con mucho humor, es una persona muy franca y muy derecha“, dijo sumamente emocionada.

Tras esto, cada panelista le dedicó conmovedoras al periodista, y de parte de todo el equipo de “Bienvenidos” le obsequiaron un tocadiscos.

Revisa parte del momento acá: