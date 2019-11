José Miguel Viñuela tras "funa" contra Karol Lucero: "No ha matado a nadie"

Durante la jornada de ayer el animador Karol Lucero confirmó su decisión de no renovar contrato con Mega, para poder dedicarse a proyectos personales tales como su agencia.

Sobre esto, uno de sus íntimos amigos y compañero de matinal, José Miguel Viñuela, se refirió en una entrevista a Las Últimas Noticias.

El actor reveló una conversación que tuvo con el locutor radial: “Le dije que entendía muy bien lo que le estaba pasando, que también me pasó cuando me fui de Mega tras 15 años. Le aconsejé que no tuviera miedo de romper el cascarón, que es un gallo joven, tiene buena situación, no tiene hijos, es dueño de su vida para jugársela por lo que quiere. Lo tomó y se va del canal para volar”, explicó Viñuela.

Asimismo, el conductor del matinal “Mucho Gusto” defendió al animador y expresó que “a su edad es legítimo buscar otros desafíos“.

El conductor del matinal de Mega también fue consultado sobre si la decisión de Karol estaba relacionada con la ‘funa’ que ha recibido, a lo que contestó que “es difícil la situación para él. Poniéndome un poco en sus zapatos es complicado seguir así. Lo ha pasado mal. No sé por qué hizo ese video (en el que enfrenta a las personas que lo funan), pero me parece valiente su jugada. Mejor tomarse un break por ahora”, declaró.

Finalmente aseguró que “si se descomprime la mala onda, que es algo que debería pasar con el tiempo, va a tener la posibilidad de reivindicarse; si el gallo es bueno, no ha matado a nadie. Tuvo humildad para reconocer que se ha equivocado, entonces, probablemente, el día de mañana podría volver (a la televisión)”, fueron sus declaraciones.