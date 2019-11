Matías Oviedo reflexiona sobre estallido social: "La vida continúa. No continúa igual"

El actor Matías Oviedo, quien actualmente interpreta a “Tomás” en “Verdades Ocultas”, reflexionó sobre la crisis social y política que afecta al país, y lo hizo mediante sus redes sociales.

Fue específicamente a través de su cuenta de Instagram, donde el actor se refirió al estallido social que se generó hace varias semanas en Chile, y manifestó que “es raro en estos días publicar fotos de uno mismo. La vida está gritando allá afuera. Tb es raro publicar una foto, donde uno se vea más o menos bien y escribir acerca de lo que está pasando en las poblaciones de nuestro país“.

Asimismo, el actor agregó que siempre utilizó las redes sociales para promover su música, añadiendo que “estos días han sido importantes y no voy a alumbrar por acá en cuántas marchas he estado, dónde, cuándo ni mucho menos. La vida continúa. No continúa igual“.

Sobre las demandas que exige la gente, el actor comentó que “queremos cambios de verdad. Marchamos por eso. Haremos que la vida continúe por otro camino. Uno mejor para todos. Y si pongo esta foto es porque la música también sigue sus melodías soñadas”, fueron parte de sus palabras.

Revisa la publicación acá: