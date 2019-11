"No me pidan que esconda lo que está pasando": Kel Calderón denunció amenaza de agencia publicitaria por adherir a protestas

Raquel Calderón se ha convertido en unas de las influencers más comprometidas con el movimiento social, participando en marchas e informando desde su punto de vista jurídico distintos hechos en su cuenta de Instagram, en especial en lo que respecta a Derechos Humanos.

Y si bien se ha ganado el cariño y respeto de miles de seguidores por su valentía al mostrar esta realidad, también se ha hecho de enemigos, lo que ella misma ha denunciado en sus redes tras subir imágenes que ella misma ha capturado con cámara fotográfica en las distintas marchas.

A través de sus Stories fue que este jueves dijo: “Queremos un país tolerante, al menos yo, que respete a las peronas que piensan diferente o que tienen una posición distinta. Así que al machito dueño de una agencia que me acaba de amenazar diciendo que “no se le va a olvidar que yo apoyé este movimiento” le quiero decir que de hecho ojalá no se le olvide y espero que siempre me recuerde porque como mujer con opinión propia yo no le tengo miedo”.

En su siguiente historia, Kel llamó a los demás influencers a que defiendan sus puntos de vista y no se dejen intimidar.

Por último, envió un mensaje a sus seguidores para que no confundan su labor informativa con adherir a la violencia. “Exigir un país más justo no es incitar el odio. Visibilizar las violaciones a los Derechos humanos no es incitar al odio. No dudo un segundo que deben existir carabineros honestos“, indicó.

“Bajo la consigna de “no incites al odio” no me pidan que esconda lo que está pasando en mi país, de un lado y del otro“, agregó en otro texto.