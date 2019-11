“Calladito te ves mas bonito”: Sergi Arola recibió ola de críticas por cuestionar saqueos en Chile

Sergi Arola se hizo conocido en Chile tras participar en el programa de cocina “MasterChef” de Canal 13, donde ganó gran popularidad, sobre todo en redes sociales donde cuenta con miles de seguidores.

Fue justamente en esta red social donde compartió un mensaje referente a las múltiples manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital, y en distintas regiones del país.

El chef español criticó categóricamente los saqueos y en vandalismo que se ha producido en diversos sectores, y aludió a la figura de Mahatma Gandhi.

“Sigo tratando de encontrar una sola foto, una sola referencia, siquiera un rumor… a un adoquín lanzado, a una estación de metro quemada, a un saqueo, aún destrozo… siquiera una palabra malsonante, del sospechoso REVOLUCIONARIO de la foto”, escribió en una publicación en Instagram.

A esto agregó que “él con un solo cuenco de agua de mar convertida en sal, puso de rodillas a uno de los mayores imperios de la historia, bueno, con eso y con la fuerza de la razón. Destruir no es una forma de construir, ni en Barcelona, ni en Santiago ni en ninguna parte. #lafuerzadelarazon #ghandi #chile #barcelona #volverasalir”, cerró.

“Sergi calladito te ves mas bonito. Te falta leer sobre la historia de este pais (mo que te la cuenten) y visitar mas hogares de sename, hospitales publicos, campamentos perifericos y escuelas municipales vulnerables. Pero ojo! no por un dia y pa la foto”, “Sin caos no hay orden…”, “De las comparaciones mas ridículas que he leído… Llevale la foto a los niños del SENAME, de los que quizás hay más de alguno encapuchado, dolido, enrabiado por como por años y años hemos dejado solo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, el chef no se quedó callado y respondió inmediatamente: “Tal vez te sorprenderías… en cualquier caso a mi no me calla nadie!“, dijo a una usuaria.

