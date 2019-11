"Emocionante": Actores de "El Reemplazante" recrean escena y comparten emotivo video en apoyo a las protestas

View this post on Instagram

Se acuerdan de Maicol y Flavia de El Reemplazante? Bueno aquí están aún soñando por un Chile realmente justo, cacerola en mano exigiendo nuestros derechos sociales!!! #ChileDespertó Basta de abusos y represión!!! Les invito a ver este video de #ElReemplazante hecho especialmente para apoyar al Chile que se moviliza❤️