Eduardo Fuentes salió al paso de Karol Lucero y la doctora Cordero pidió disculpas

La funa generalizada contra el expanelista de Mucho Gusto Karol Lucero en redes sociales llegó sin duda a la televisión y hace unos días se tomó el comentario de la psiquiatra María Luisa Cordero en el programa “Síganme los buenos” de Canal Vive.

“Él es el prototipo del arribista producido por la dictadura”. Con estas palabras la doctora Cordero definió al ex conductor de Yingo, aunque declaró que era injusto que solo se desquitaran con él y no con los expresidentes de Chile.

Sin embargo, sus dichos contra Karol no fueron del gusto del animador Eduardo Fuentes, quien en su programa radial le rebatió sus palabras.

“Ayer me llegó un video de la doctora, donde habla en el programa de Julio César Rodríguez (…) A mí parecer bastante ‘picaneada’ por el animador. Yo siento que en esta te ‘picanea’ mucho y te muestran unos videos de Karol, unas páginas web de su Instagram, ostentando su automóvil…”, indicó el periodista, según consigna La Cuarta.

En este contexto, Cordero señaló que ella solo cuestionó que el sueño del expanelista de Mucho Gusto era tener un auto BMW.

“La cosa es que Eduardo me dijo que era muy injusto y que le daba mucha pena que yo me haya puesto en el grupo de las personas que le han dado a Karol Lucero”, agregó la doctora.

“Te sumaste como un borrego a una corriente, siendo que tú siempre te jactas de no hacerlo (…) No soy quién para pretender defenderlo ni nada, no pretendo hacer eso (…) Yo lo conozco, y creo que de toda la gente que yo conozco del ámbito televisivo, del mundo del espectáculo es lejos el más solidario de todos”, argumentó Fuentes.

El periodista destacó que Lucero asiste a muchos eventos a beneficio y actividades sociales. Incluso ha apadrinado “con mucho cariño” a niños con cáncer. “Él colabora con su familia, ha creado empresas, ha hecho muchas cosas. No solamente la frivolidad que algunos quieren ver en su Instagram”, añadió Eduardo.

Al escuchar esto, la doctora Cordero se retractó de sus dichos. “Yo te quiero agradecer a ti que me iluminaste con esta otra parte de este chico. Yo le quiero ofrecer mis disculpas a Karol y le agradezco a Eduardo que, a mi edad todavía, me enseñe y me abre hacia la luz. Nunca es tarde para aprender”, finalizó.