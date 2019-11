Fernanda Urrejola: "Yo fui abusada desde los 7 años y viví situaciones de abusos reiteradamente"

La televisión ha comenzado a volver a emitir sus programas habituales tras tres semanas de constante acontecer noticioso en el país y es así como este sábado se pudo ver en las pantallas de CHV un nuevo capítulo de “La Divina Comida”.

Los anfitriones en esta oportunidad fueron el actor Claudio Castellón; el periodista Gustavo Huerta; la actriz Fernanda Urrejola, y la periodista Rayén Araya.

Fue Fernanda Urrejola quien sorprendió a los participantes con una fuerte confesión. “Yo fui abusada desde lo 7 años y viví situaciones de abusos reiteradamente en diferentes ocasiones, de diferentes calibres”, reveló.

“Era muy chica, y todo esto deriva en una relación con un mozo de la Católica. Todo ese rato que yo estaba en el club, me hacía amigos, y andaba dando vueltas sola mucho rato. Ahí me hice un amigo que era un mozo, que debe haber tenido unos 42 años”, relató.

Respecto a su primer episodio de abuso ella siente que “lo bloqueó”, pero no así los posteriores. “(Fui abusada) por compañeros de curso, en dos colegios diferentes (…) Me encerraron en la sala y entre todos me corrieron mano”, contó Urrejola.

Asimismo, recordó que empezó a viajar sola desde lo 14 años para poder entrenar. “En el avión me pasó (otro abuso), fueron dos veces. Se sentaban viejos al lado, me despertaba y me estaban coqueteando. Mi reacción era quedarme paralizada”, señaló.

“Me pasó también con un familiar (…) Pero tampoco le daba la importancia. Hoy con todo lo que está pasando, con todo el destape, ha sido muy brutal para mí, darme cuenta de cómo estaba tan normalizado en mí”, reconoció y dijo que se dio cuenta de todo tras leer su carta astral. “Ahí empecé una terapia voluntaria”, comentó.

