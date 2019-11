El gran temor que confesó Paty Cofré tras estallido social en Chile

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Viva la Pipol”, estuvieron de invitados Paul Vásquez y Paty Cofré para abordar el estallido social en Chile.

Sobre esto, la comediante aseguró que “tengo un miedo tonto. Me da miedo salir (a la calle)“, palabras con las que Pamela Díaz concordó y expresó que sentía lo mismo.

En este contexto, Cofré narró que hace algunos días tenía que realizar algunas compras en el supermercado y que sintió miedo de salir por los diversos incidentes que han ocurrido hace varios días.

“Pienso que voy a estar en el supermercado y va a entrar un montón (de gente) a quemarlo y no tenga para donde arrancar. Me da miedo, no quiero ir al supermercado. No me gusta salir“, confesó.

Finalmente, la comediante expresó que tenía un nieto de 18 años quien se mostraba a favor de las manifestaciones, ya que “se da cuenta” que en el país existen varios problemas, según sus palabras.