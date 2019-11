Kel Calderon reflexionó sobre el estallido social: "Protejamos nuestro derecho a manifestarnos"

Una de las influencer que mayor apoyo ha demostrado a las manifestaciones que ocurren en el país es Kel Calderón, quien a través de Instagram ha enseñado cómo ha asistido a las marchas.

Ahora, a más de 20 días de manifestaciones, la “casi abogada” compartió una profunda reflexión de la responsabilidad de la sociedad y el uso de la violencia.

“Hemos pasado semanas difíciles pero también esperanzadoras. Mi Chile te quiero fuerte, te quiero valiente y te quiero unido ♥. Nuestras demandas son justas, cada uno de nosotros tiene derecho a exigir una vida digna. No dejemos que la violencia se tome nuestras manifestaciones, somos tanto más que eso”, partió comentando la también modelo.

Luego continuó: “Entiendo la rabia, la frustración, y la pena. Sé que como sociedad somos responsables de haber permitido que se generara este nivel de injusticia que ha curtido a nuestros miembros más violentos, pero no dejemos que hayan más excusas para más bombardeos químicos, disparos y abusos de la fuerza! Que la violencia no se tome nuestros espacios, no queremos más heridos, ni personas mutiladas en las calles! enseñémosles cómo se hace, no dejemos que nos dividan”.

Finalmente invitó a proteger “nuestro derecho a manifestarnos en PAZ! Seguimos Unidos 👊 #SINVIOLENCIA #NOMASDISPAROS #NOESTAMOSENGUERRA”, cerró Kel Calderón.

Aquí puedes ver su publicación: